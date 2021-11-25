Москва, 25 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В России повышение ключевой ставки ЦБ РФ совпадает с продолжающимся ростом статистической инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

«Очень похожая ситуация наблюдается в Бразилии, где ставку начали повышать немного раньше и агрессивнее — с 2 до 7,75%, а инфляция все равно растет с 2 до 11% и пока не затухает, — сказал он. — Более действенными антиинфляционными мерами в РФ стали пересмотр условий льготной ипотеки в сторону ее фактического сворачивания для дорогих квартир, заморозка цен основных продовольственных товаров, введение экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых для наиболее подорожавших сырьевых товаров. Подобную точечную настройку антиинфляционных мер следует продолжать и усиливать».

По его словам, Банк России может глубже детализировать регулирование различных видов кредита.

«Производители, активно противодействующие точечному регулированию цен и кредита, просто не понимают, что без такого регулирования быстро вырастут издержки самих производителей и сократится платежеспособный спрос на их продукцию. Стагфляция, то есть сокращение производства на фоне роста цен, рассматривается аналитиками многих стран как вполне вероятный сценарий, — уточнил Ануреев. — Также точечный рост налогов на сверхприбыли от роста цен должен не только компенсировать бюджету рост смет инфраструктурных строек, но и предстоящую увеличенную индексацию пенсий и зарплат бюджетникам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал, какие факторы в 2022 году будут работать на рост инфляции, а какие — на ее сдерживание.