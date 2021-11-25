Брюссель, 25 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины Comirnaty, выпускаемый компаний Pfizer и BioNTech для прививки от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.

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Об этом сообщает в заявлении ЕМА, опубликованном 25 ноября. По мнению чиновников ЕС, потенциальные преимущества перевешивают риски применения этих препаратов.

«Преимущества использования препарата среди детей 5—11 лет перевешивают риски, особенно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжёлой форме», — указано в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что доза для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будет меньше, чем для возраста от 12 лет и старше, — 10 мкг вместо 30 мкг.