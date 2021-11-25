Москва, , 16:25 — REGNUM Власти США и Евросоюза будут вынуждены показать сокращение инфляции, иначе у них возникнут трудности с рефинансированием огромного государственного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета Сергей Ануреев.

Инфляция © ИА REGNUM

«Основными факторами продолжения повышенной инфляции будут подорожание товаров не первой необходимости, цены которых сдерживались в 2021 году ввиду сокращения их потребления, а также индексация тарифов естественных монополий, — сказал Ануреев. — Факторами сдерживания инфляции будут исчерпание скачка цен на продукты питания и топливо на мировом рынке, точечные антимонопольные и тарифные решения против отдельных отраслей, например автопроизводителей и металлургов. Властям США и Евросоюза категорически необходимо показать сокращение инфляции, иначе возникнут трудности с рефинансированием огромного государственного долга под низкую процентную ставку, а высокая инфляция и процентная ставка могут вызвать долговую пирамиду и кризис суверенного долга».

Поэтому, как полагает Ануреев, сочетание факторов будет в пользу затухания инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России инфляция по итогам 2021 года действительно может превысить 7,4%.

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