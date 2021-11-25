Москва, 25 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Власти США и Евросоюза будут вынуждены показать сокращение инфляции, иначе у них возникнут трудности с рефинансированием огромного государственного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета Сергей Ануреев.

ИА REGNUM Инфляция

«Основными факторами продолжения повышенной инфляции будут подорожание товаров не первой необходимости, цены которых сдерживались в 2021 году ввиду сокращения их потребления, а также индексация тарифов естественных монополий, — сказал Ануреев. — Факторами сдерживания инфляции будут исчерпание скачка цен на продукты питания и топливо на мировом рынке, точечные антимонопольные и тарифные решения против отдельных отраслей, например автопроизводителей и металлургов. Властям США и Евросоюза категорически необходимо показать сокращение инфляции, иначе возникнут трудности с рефинансированием огромного государственного долга под низкую процентную ставку, а высокая инфляция и процентная ставка могут вызвать долговую пирамиду и кризис суверенного долга».

Поэтому, как полагает Ануреев, сочетание факторов будет в пользу затухания инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России инфляция по итогам 2021 года действительно может превысить 7,4%.