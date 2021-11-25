Москва, 25 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В России инфляция по итогам 2021 года действительно может превысить 7,4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета Сергей Ануреев. Так он прокомментировал соответствующий прогноз министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Pixabay.com Инфляция

«Инфляция по итогам 2021 года превысит 7,4%, поскольку признавать меньшую инфляцию будет политически нецелесообразно, — сказал Ануреев. — Октябрьская инфляция в годовом выражении в Бразилии близка к 11%, в Турции — к 20%, в США промышленная инфляция составила 16%. Бюджетники, пенсионеры и люди с низкой зарплатой составляют подавляющее большинство населения, и для них ощущение реальной инфляции заметно больше из-за большего роста цен на продукты. К тому же статистически инфляционный всплеск лучше оставить в 2021 году и в 2022 году уже показывать сокращение инфляции».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Решетникова, инфляция в РФ может превысить прогнозные 7,4%.