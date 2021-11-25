Москва, 25 ноября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В России будет расти количество квалифицированных инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ, согласно которым с тестированием, посвященным вопросам покупки иностранных акций, справились лишь 30% неквалифицированных инвесторов.

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«Для начального этапа это достаточно неплохой результат, — сказал Алиев. — Число квалифицированных инвесторов будет расти, и повышение ключевой ставки сможет вернуть небольшое число жителей к традиционным инструментам, таким как депозиты».

Что касается покупки гражданами РФ иностранных акций, то, как полагает экономист, пока риски превышают пользу.

«Поэтому власти и ограничивают риски как для самих граждан, так и для экономики страны, поскольку приток на рынок непрофессиональных инвесторов, заинтересованных в иностранных акциях, вызывает обеспокоенность за активы и доходы населения, что в последствии скажется на экономике», — уточнил Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в среднесрочной перспективе российский рынок акций выглядит достаточно рискованным.