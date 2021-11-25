Токио, 25 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Сети появился геймплейный ролик Devil May Cry V, записанный с портативной консоли Steam Deck. Об этом 25 ноября пишет «Игромания».

Скриншот из игры Devil May Cry 5 Ви

В ролике показаны эпизоды с прохождением игры за Неро, Данте и Вергилия. Пользователи в комментариях остались довольны увиденным — по их словам, портативная версия Devil May Cry V не потеряла в качестве.

Добавим, что игровая консоль Steam Deck должна поступить в продажу в феврале 2022 года. Разработкой платформы занимается компания Valve.