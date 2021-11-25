Бишкек, 25 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали аудитора и инспектора счетной палаты по подозрению в совершении коррупционного преступления, повлёкшего особо крупный ущерб государству. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 25 ноября.

Torange.biz Коррупция

По версии следствия, они вступили в сговор с руководством государственной авиакомпании «Эйр Кыргызстан» и во время плановых аудиторских проверок умышленно укрывали наличие причиненного государству ущерба, который превысил $3,16 млн (свыше 235 млн рублей).

Задержанным сотрудникам счетной палаты предъявили обвинение по статье «Коррупция». Первомайский районный суд киргизской столицы избрал им в качестве меры пресечения заключение под стражу в СИЗО ГКНБ.