Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Представитель министерства обороны Китая Ву Цянь призвал США не питать «никаких иллюзий» насчет Тайваня, указав, что Пекин не пойдет на компромисс в этом вопросе. Во время брифинга политик обвинил Вашигтон в том, что он говорит «много безответственных вещей» по этому вопросу, сообщает 25 ноября Reuters.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 24 ноября администрация президента США Джо Байдена пригласила Тайвань на саммит по вопросам демократию в следующем месяце, при этом проигнорировал Китай. Россию также оставили без приглашения.

«Поступок США доказывает, что так называемый саммит демократии является лишь предлогом для достижения геополитических целей, подавления других стран, разделения мира, служения собственным интересам и сохранения своей гегемонии в мире», — заявил Чжао Лицзянь, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая, согласно сообщению Associated Press.

Так называемый «Саммит за демократию» пройдёт в США 9 и 10 декабря. На него приглашены лидеры 110 стран, в том числе все страны Европы, кроме Венгрии. Приглашение не получили Турция и Сербия, но получил Тайвань, который, согласно официальной позиции Пекина, с которой согласны большинство стран мира, включая Россию, является неотделимой частью КНР. При этом Китай на саммит приглашён не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, приглашая страны на саммит «лидеров демократии», США пытаются продемонстрировать массовость своего движения. При этом, по мнению главы МИД России, саммит нацелен на то, чтобы разделить людей и страны на демократические и недемократические.