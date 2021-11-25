Варшава, 25 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Политический аналитик издания Politico Якоб Ханке Вела опубликовал материал, в котором высказался, что отношения Польши и Германии могут «еще больше ухудшиться из-за вероятного прихода к власти Олафа Шольца».

Флаги Польши и Германии

«Олаф Шольц представляет леволиберальное крыло европейской политики. Он сторонник политики мультикультурализма и толерантности. Также он хочет видеть сильный и монолитный ЕС. В этом плане Польше станет еще тяжелее отстаивать свои консервативные интересы и верховенство национального права над европейским», — говорится в материале.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель ушла в отставку, и с 26 октября 2021 года является и.о. канцлера до формирования нового правительства. После формирования нового правительства ее место займет новый канцлер. Большинство экспертов сходится во мнении, что это будет именно Олаф Шольц.