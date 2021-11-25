Бишкек, 25 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Киргизии при финансовой поддержке Исламского банка развития строит модульные вирусологические лабораторий по всей республике. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сегодня, 24 ноября.

Mos.ru Лаборатория

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В настоящее время такие объекты возводят в десяти районах на базе центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В минздраве утверждают, что эти вирусологические лабораторные комплексы внесут большой вклад в оптимизацию лабораторной диагностики и позволят улучшить доступ населения к диагностическим исследованиям на COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за последние сутки в Киргизии зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. А за весь период — 182 996 случаев.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 454 пациентов с диагнозом COVID, а на амбулаторном — 582 пациента.

За сутки зафиксировано три смертельных исхода от коронавируса. А за всё время с момента начала пандемии зарегистрировано 2 732 летальных исхода от COVID-19.