Москва, , 16:09 — REGNUM Предложение депутата Госдумы Анатолия Выборного («Единая Россия») не упоминать в СМИ должности высокопоставленных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) назвали личным мнением, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

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«Это личное мнение коллеги Выборного, которое невозможно реализовать на практике. И слава Богу!» — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека, считает Выборный. По его мнению, не стоит называть должность представителя какого-либо органа власти в некоторых случаях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете упоминать национальность преступников в СМИ и в интернете.