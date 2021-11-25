Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Жители Грузии, прошедшие курс вакцинации и переболевшие COVID-19, будут получать два типа ковид-паспортов: для использования внутри страны и для поездок за рубеж. Об этом 25 ноября сообщила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Екатерина Тикарадзе (в центре) Facebook.com/mohgovge

«Другой такой страны как Грузия в мире больше нет. Мы во всём — особенные. Именно исходя из этого, мы также являемся особенными в том, что у нас будет два «зеленых паспорта», один из них будет бессрочным», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что жители Грузии трудней принимают нововведения. В связи с этим на территории страны ковид-паспорта будут действовать бессрочно, проходить ревакцинацию будет необязательно. Но для поездок за границу документы будут действовать по полгода, так как Тбилиси взял на себя определённые международные обязательства.

Для тех, кто получит ковид-паспорт после прохождения ПЦР-теста, документ будет действовать 72 часа.

Напомним, в Грузии ковид-паспорта, которые также называют «зелёными», начнут действовать с 1 декабря. Их смогут получить вакцинированные, переболевшие COVID-19 менее полугода назад, а также сдавшие тест на коронавирус. Без этого документа будет запрещено пускать посетителей в пункты общепита, торговые центры, места проведения досуга, спорт-залы, и гостиницы.

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