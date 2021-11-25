Осло, , 16:44 — REGNUM Норвежская почтовая служба Posten выпустила рождественский ролик, в котором представила Санту-Клауса геем. Об этом 25 ноября пишет «Газета.ru».

Компания Posten опубликовала в официальном Instagram-аккаунте ролик, по сюжету которого некий мужчина встречает Санту-Клауса и влюбляется в него, однако видеться с ним может лишь раз в году.

Спустя несколько лет их редких встреч главный герой ролика пишет письмо Клаусу — в нём мужчина объясняет, что хотел бы быть с Клаусом. После этого Санта Клаус приходит и целует своего возлюбленного. «В 2022 году исполнится 50 лет с тех пор, как в Норвегии стало законным любить кого угодно», — говорится в конце видео.

ИА REGNUM напоминает, что прообразом Санта-Клауса является общехристианский святой Николай Чудотворец (Николай Угодник). Он является собирательным персонажем фольклора, который дарит подарки детям на Рождество Христово.

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