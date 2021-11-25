Стокгольм, , 16:06 — REGNUM Симулятор выживания Valheim получил новое контентное обновление. Об этом 25 ноября сообщается на странице игры в Steam.

Valheim Скриншот с YouTube

Разработчики Valheim посоветовали геймерам заглянуть на болота — по их словам, там происходят некие мистические события. Те игроки, которым удастся разведать местность, получат в награду редкие материалы, из которых можно будет создать уникальные предметы.

Помимо этого, авторы Valheim отметили, что сейчас ведётся активная работа над созданием глобального обновления «Туманные земли». Разработчики пишут, что эта локация уже «приобретает свои очертания».

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