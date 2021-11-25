Москва, 25 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. X5 Group получила «платину» в рейтинге лучших работодателей России 2021 года, составленным Forbes и аудиторской компанией KPMG.

X5 Retail Group В магазине X5 Group

Участники рейтинга оценивались по трем направлениям: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление», в каждом из которых могли получить от 0 до 100 баллов. По результатам экспертных оценок авторы рейтинга присваивали участникам статусы: «Платина» (более 70 баллов), «Золото» (от 55 до 70 баллов), «Серебро» (от 40 до 54 баллов), «Бронза» (от 30 до 39 баллов). В общей сложности в рейтинг Forbes вошли 104 компании, из них 11 получили платиновый статус.

В декабре 2019 года в X5 Group была принята стратегию в области устойчивого развития, основанная на четырёх глобальных целях. Одной из них является содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов, для достижения которой компания утвердила планы до 2030 года: снижение выбросов парниковых газов на 30%, снижение коэффициента образования отходов на 30%, использование 30% возобновляемой энергии в собственных операционных процессах и другие. В 2020 году X5 взяла на себя обязательство установить научно-обоснованные цели по сокращению выбросов парниковых газов для достижения целей Парижского соглашения в рамках присоединения к международной инициативе SBTi (Science Based Targets initiative), компания также намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году.