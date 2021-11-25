Москва, 25 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

ЛЭП

В частности, предлагается уточнить определения понятий «оперативно-технологическое управление», «оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике», «установленная генерирующая мощность», «рабочая генерирующая мощность».

Кроме того, предполагается исключить «устаревшее» понятие «веерное отключение», а также неиспользуемое понятие «максимально доступная генерирующая мощность».

Также предлагается отдельные положения федерального закона «Об электроэнергетике» унифицировать с учетом сложившейся практики регулирования отрасли. Так, например, исключается требование о заключении договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению до заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии.