Рязань, 25 ноября 2021, 16:08 — REGNUM Комплекс зданий на образовательной площадке Центра выявления и поддержки одарённых детей «Гелиос» планируют построить в микрорайоне Солотча Рязани, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе правительства региона.
Интенсивные профильные смены рязанского Центра выявления и поддержки одарённых детей прошли летом 2021 года на базе детского лагеря «Солнечный». Власти предлагают на этой территории дополнительно построить культурно-досуговый центр и учебный корпус.
Рязанский центр для одарённых детей открыли в 2021 году. планируется, что в нём ежегодно будут заниматься более шести тысяч талантливых школьников. С 2022 года в «Гелиосе» появится и ряд новых образовательных программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».