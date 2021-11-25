Рязань, 25 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Комплекс зданий на образовательной площадке Центра выявления и поддержки одарённых детей «Гелиос» планируют построить в микрорайоне Солотча Рязани, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе правительства региона.

Www.ryazangov.ru Центр одарённых детей в Рязани

Интенсивные профильные смены рязанского Центра выявления и поддержки одарённых детей прошли летом 2021 года на базе детского лагеря «Солнечный». Власти предлагают на этой территории дополнительно построить культурно-досуговый центр и учебный корпус.

«Можно начать первый этап строительства уже в следующем году и предусмотреть соответствующее финансирование в бюджете. Уверен, депутаты областной Думы поддержат это предложение. Прошу минстрой области максимально ускорить подготовку проектной документации. У детей нашего региона должны быть возможности развиваться во всех направлениях», — сказал губернатор Николай Любимов.

Рязанский центр для одарённых детей открыли в 2021 году. планируется, что в нём ежегодно будут заниматься более шести тысяч талантливых школьников. С 2022 года в «Гелиосе» появится и ряд новых образовательных программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».