Таллин, , 16:03 — REGNUM Члены эстонской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), депутаты национального парламента Хельо Пикхоф и Свен Сестер стали международными наблюдателями на парламентских выборах в Киргизии. Об этом сообщила канцелярия эстонского парламента.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние месяцы в Киргизии произошли большие изменения, — заявил член делегации Хельо Пикхоф. — Только в этом году в стране прошли два референдума. Внесенные изменения проложат путь к президентской системе правления».

Он добавил, что задача наблюдателей — дать честную и беспристрастную оценку выборам.

Свен Сестер заявил, что парламентские выборы являются поворотным моментом в истории киргизской демократии: «Масштаб этой наблюдательной миссии подтверждает, что международное сообщество внимательно следит за направлением изменений в Киргизии, а также за правильностью и прозрачностью предстоящих выборов».

В рамках миссии, организованной ПА ОБСЕ, более 60 членов национальных парламентов из 21 страны Европы наблюдают за парламентскими выборами в Киргизии. Всего в миссии примут участие более 300 наблюдателей.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) наблюдало за выборами и референдумами в этой стране уже 13 раз, последний раз — в январе 2021 года, когда в стране была избран президент.