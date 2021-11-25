Хельсинки, 25 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Ограничения для въезда в Финляндию из России и ряда других стран продлеваются до 19 декабря, сообщили 25 ноября в пресс-службе финского правительства.

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Отметив, что в стране кампания по вакцинации от COVID-19 идёт не так быстро, как ожидалось, финские власти заявили, что минздрав не выдержит нового наплыва больных, а такой риск существует.

«В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 19 декабря», — отметили в пресс-службе.

Напомним, срок ограничений на въезд в Финляндию, введённых властями этой страны, истекал до 28 ноября.