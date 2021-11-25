Таллин, 25 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Больницы Эстонии ходатайствуют о выделении субсидии в размере 12,6 млн евро на открытие изолированных палат кислородной терапии для лечения коронавируса. Об этом сообщил портал err.ee со ссылкой на министра здоровья и труда Танеля Кийка.

Midural.ru Аппарат ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

В случае выделения инвестиций, к 2023 году должно быть создано 150 новых отдельных койкомест, отвечающих требованиям инфекционной безопасности и позволяющих оказывать медицинскую помощь на современном уровне

По словам министра, это позволит не ограничивать плановое лечение или общественные мероприятия в случае роста заболеваемости, а также снизить риск заражения пациентов.

Предполагается как строительство новых изолированных палат, так и переоборудование имеющихся, а также расширение возможностей кислородной терапии и сооружение систем искусственной вентиляции.

Другая часть плана предполагает адаптацию существующих систем электроснабжения, закупку дополнительных электрогенераторов, агрегатов ИВЛ и медицинских рефрижераторов, а также разработку систем, позволяющих продолжать бесперебойную работу при долгосрочных отключениях электроэнергии.