Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония установки закладного камня на Площади Труда, в исторической части Северной столицы. На этом месте будет возведён памятник адмиралу Фёдору Ушакову. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга 25 ноября.

Портрет адмирала Федора Федоровича Ушакова

На месте закладного камня вскоре появится памятник адмиралу. Над его проектом работали скульпторВладислав Маначинский, архитекторыАнатолий Черновой иЛада Черновая. На постаменте планируют изобразить Фёдора Ушакова в парадном мундире с наградами, которыми адмирал был удостоен.

«Фёдор Фёдорович Ушаков оставил глубокий след в истории нашего Отечества. Великий флотоводец, он не потерпел ни одного поражения. Одержал победы в 43 битвах. В том числе в пяти крупных морских сражениях, вошедших в мировую историю. Не потерял ни одного корабля», — напомнил в ходе церемонии закладки камня губернатор Петербурга Александр Беглов.

Участие в мероприятии помимо губернатора приняли глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский и Владислав Павлов, заместитель главнокомандующего ВМФ России по военно-политической работе, а также представители РПЦ и ветеранских организаций.

В камень заложено четыре капсулы с землей из мест, которые как-либо связаны с этапами жизни Фёдора Ушакова. В их числе место рождения адмирала, село Бурнаково, Севастополь — родина черноморского флота; третью капсулу с землей взяли с острова Корфу в Греции, у побережья которого Ушаков одержал одну из своих блестящих побед над турецкими силами. Четвертым местом является Санаксарский монастырь в Мордовии — место упокоения Фёдора Ушакова.