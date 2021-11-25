Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Компьютерная ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получила два бесплатных дополнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября сообщили в пресс-службе студии Owlcat Games.

Pathfinder: Wrath of the Righteous Owlcat Games

Первое бесплатное дополнение называется «Лики войны». Оно добавит в игру несколько новых портретов, причёсок, цветовых палитр, а также возможность приблизить камеру в меню создания персонажа.

Второе дополнение называется «Любовь после смерти». Оно добавит в игру побочное задание, в ходе которого геймеры увидят последствия вторжения демонов, которое произошло прямо во время празднования свадьбы.

Напомним, что разработкой Pathfinder: Wrath of the Righteous занимается российская студия Owlcat Games. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.

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