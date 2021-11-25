Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на символическую 0,01%, торгуясь на отметке $82,26 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Greenday.ie

«На рынке нефти наступило некоторое равновесие — в отсутствие трейдеров из США ни «быки» ни «медведи» не готовы брать на себя инициативу.

Новой важной для рынка статистики нет, опасения, что нефтяные интервенции Вашингтона изменят баланс спроса и предложения рассеялись.

В то же время информация о планах стран ОПЕК на очередном заседании 2 декабря довольно противоречива, но преобладают в ней слухи.

Новые локдауны в Европе и замедление роста ВВП США, вроде бы, подтверждают прогнозы сокращения спроса на топливо.

Но все понимают, что текущие уровни цен устраивают большинство экспортеров. Видимо, пауза на рынке нефти продолжится ещё какое-то время», — полагает эксперт.

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