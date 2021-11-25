Таллин, , 16:00 — REGNUM Парламент Эстонии поддержал предложение правительства о продлении периода снижения акциза на электроэнергию и отдельные виды топлива до конца апреля 2023 года. Об этом сообщила канцелярия парламента.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправка к Закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию предусматривает, что прежний крайний срок периода снижения акцизов сдвигается с мая 2022 года вперед на год. Снижение было направлено на смягчение последствий кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и на обеспечение экономической жизнеспособности страны.

Признано, что несмотря на быстрое восстановление экономики, докризисный уровень достигнут не во всех секторах, поэтому решено не придавать дополнительный импульс росту цен в условиях ускоряющейся инфляции.

Кроме того, с 1 мая 2023 года будет введено четырехлетнее восстановление акцизов на топливо и электроэнергию до докризисного уровня. Последнее дает как частному сектору, так и потребителям время для своевременной адаптации к росту цен, отмечается в комментарии канцелярии парламента.

За изменение закона проголосовали 69 парламентариев, 16 были против. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.