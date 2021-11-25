Тбилиси, 25 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого из тюрьмы в военный госпиталь, не требует того, чтобы отправляют его на лечение за рубеж. Об этом 25 ноября сообщила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

На указание журналистов на, что ряд врачей призывают отправить экс-президента на лечении за границей, глава ведомства заявила, что доверяет врачам, которые постоянно находятся возле Саакашвили, а не кому-то ещё.

«Рекомендации врачей зачастую неодинаковы, а также есть врачи, которые ставят диагноз, не видя пациента, и принимают определённые решения», — сказала Тикарадзе.

Она также сообщила, что состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное и улучшается.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.