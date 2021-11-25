Глава минздрава Грузии рассказала о состоянии здоровья Саакашвили
Тбилиси, 25 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого из тюрьмы в военный госпиталь, не требует того, чтобы отправляют его на лечение за рубеж. Об этом 25 ноября сообщила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
На указание журналистов на, что ряд врачей призывают отправить экс-президента на лечении за границей, глава ведомства заявила, что доверяет врачам, которые постоянно находятся возле Саакашвили, а не кому-то ещё.
«Рекомендации врачей зачастую неодинаковы, а также есть врачи, которые ставят диагноз, не видя пациента, и принимают определённые решения», — сказала Тикарадзе.
Она также сообщила, что состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное и улучшается.
Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори, и Саакашвили согласился прекратить голодовку. После восстановления его должны вернуть в тюрьму.