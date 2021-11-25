Самара, 25 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Адвоката обвинили в покушении на мошенничество в Самаре. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, весной текущего года, фигурантка уголовного дела выступила в качестве защитника по уголовному делу в отношении мужчины, которого обвинили преступлениях против личности, включая разбой и угрозу убийством.

В материалах уголовного дела указано, что во время судебного следствия местного жителя заключили под стражу.

«В июне 2021 года к обвиняемой обратилась супруга последнего за разъяснением вопросов оказания ему юридической помощи в ходе дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде. При этом, адвокат, предполагая, что действия мужчины будут переквалифицированы на менее тяжкое преступление, потребовала от потерпевшей передачи ей денежных средств в размере 1 миллиона 500 тысяч. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в назначении небольшого срока лишения свободы за совершенные подзащитным деяния», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, летом текущего года фигурантка уголовного дела получила от потерпевшей деньги, при этом она не смогла до конца довести свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, поскольку ее задержали сотрудники Управления ФСБ РФ по региону после получения денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Материалы дела переданы в суд, где буду рассмотрены по существу.