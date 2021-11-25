Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже теряет 0,51%, отступая до 74,60 рубля. Евро снижается на 0,26%, до 83,72 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги 40.мвд.рф

«Фактически котировки вернулись к значениям, на которых находились в это же время 24 ноября. Значимых сигналов для определения дальнейшей динамики российской валюты нет.

Нефть торгуется вблизи вчерашних уровней, торги в Азии и Европе демонстрировали незначительные изменения индексов.

Данные по экономике США, опубликованные накануне, оказались противоречивыми — объёмы продаж неожиданно снизились второй месяц подряд, зато количество первичных заявок на пособия по безработице показало минимум за более чем полвека.

Неопределенность с дальнейшей монетарной политикой ФРС усиливается ещё и тем, что в замы консерватору Пауэллу президент США Джо Бадйден выдвинул сторонницу мягкой монетарной политики Брейнард, которую раньше прочили на пост главы ФРС.

Единственное, что сегодня поддерживает курс рубля — понимание того, что из-за океана можно не ждать ни неожиданной статистики, ни сильных колебаний биржевых цен.

Америка отмечает День благодарения, биржи закрыты, 26 ноября торговая сессия тоже будет сокращенной. Вероятно, в такой ситуации рубль продолжит избавляться от перепроданности, восстанавливая свои позиции», — считает эксперт.

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