Киев, , 15:55 — REGNUM Новый правоохранительный орган, Бюро экономической безопасности (БЭБ), в задачи которого будут входить уголовные нарушения в экономической сфере, запустили на Украине. Распоряжение об этом 25 ноября обнародовано на сайте украинского правительства.

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«Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства», — говорится в документе.

В то же время, в БЭБ отметили, что центральный аппарат нового бюро укомплектован более чем на 30% и потому оно может начать осуществлять аналитическую и правоохранительную функции. При этом в бюро указали, что ему пока не выделили специально оборудованные помещения и здания и это «может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений».

Отметим, ранее Верховная рада приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины», чего от Киева требовали международные кредиторы Украины, в частности Международный валютный фонд (МВФ).