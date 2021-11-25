Варшава, , 15:53 — REGNUM Представители исследовательского центра Kantar провели опрос общественного мнения в Польше на предмет поддержки выбранной властью тактики по отношению к миграционному кризису на границе страны с Белоруссией. Результаты исследования опубликованы в издании Gazeta Wyborcza.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

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По результатам опроса оказалось, что более половины жителей Польши (54%) положительно относятся к действиям правительства на восточной границе. Такой же процент респондентов положительно оценил и идею строительства стены на границе с Белоруссией. Среди данной категории населения преобладают мужчины и жители небольших городов и сельской местности.

38% опрошенных заявили о том, что не поддерживают действия властей и считают необходимым пропустить мигрантов на территорию ЕС. Среди данной категории преобладают женщины и жители столицы.

Остальные респонденты не смогли дать четкий ответ на поставленный вопрос.

Исследование было проведено 16−18 ноября. В нем приняло участие 980 взрослых жителей Польши.