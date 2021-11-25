Липецк, 25 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Областной праздник, посвящённый дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялся 25 ноября в Липецке. Как сообщает ИА REGNUM, лучших работников АПК региона поздравил руководитель области Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов наградил лучших работников АПК Липецкой области

«Сельское хозяйство Липецкой области по праву считается одним из самых лучших в России. В этом огромная заслуга каждого из вас — от простого рабочего до руководителя. Примите мои искренние поздравления, я надеюсь, что ваши успехи будут только приумножаться и липецкий агропромышленный комплекс будет лидером в масштабах нашей большой страны», — сказал Игорь Артамонов.

В торжественной обстановке серебряной медалью Минсельхоза РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» был награждён первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. В 2004 году он был удостоен золотой медали министерства сельского хозяйства России. Также награду Минсельхоза получил руководитель Грязинского района Владимир Рощупкин — он удостоился золотой медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Кроме того, были вручены министерские грамоты и благодарности, а также присвоены звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России» и «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области». В числе награждённых — передовики производства и руководители агропредприятий региона.