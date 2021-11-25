Игорь Артамонов наградил лучших работников АПК Липецкой области
Липецк, 25 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Областной праздник, посвящённый дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялся 25 ноября в Липецке. Как сообщает ИА REGNUM, лучших работников АПК региона поздравил руководитель области Игорь Артамонов.
В торжественной обстановке серебряной медалью Минсельхоза РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» был награждён первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. В 2004 году он был удостоен золотой медали министерства сельского хозяйства России. Также награду Минсельхоза получил руководитель Грязинского района Владимир Рощупкин — он удостоился золотой медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».
Кроме того, были вручены министерские грамоты и благодарности, а также присвоены звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России» и «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области». В числе награждённых — передовики производства и руководители агропредприятий региона.