Ярославль, 25 ноября 2021, 15:53 — REGNUM Владимир Волков не собирается покидать пост мэра Ярославля. Об этом он заявил порталу «Ярновости».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» Олег Ненилин призвал Волкова уйти в отставку.
Накануне мэрия Ярославля опубликовала график приёма чиновников на декабрь. Согласно документу, мэр планирует встречаться с ярославцами 23 декабря.
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