Ярославль, , 15:53 — REGNUM Владимир Волков не собирается покидать пост мэра Ярославля. Об этом он заявил порталу «Ярновости».

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» Олег Ненилин призвал Волкова уйти в отставку.

«Хочу публично заявить депутату Ненилину: я готов к диалогу, так что прошу связаться со мной в любое время. Что касается заявления об отставке, которое призвал меня написать Олег Евгеньевич, могу сказать, что продолжаю работать в прежнем режиме. Если куда-то соберусь, незамедлительно сообщу об этом и депутатам, и горожанам, — сказал Владимир Волков порталу «Ярновости»

Накануне мэрия Ярославля опубликовала график приёма чиновников на декабрь. Согласно документу, мэр планирует встречаться с ярославцами 23 декабря.

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