Москва, , 15:52 — REGNUM Ожидать позитивной реакции российских промышленников в связи с введением единого всемирного 15% налогообложения было бы неоправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Стоит отметить, что такие меры направлены в первую очередь для повышения собираемости налогов с транснациональных корпораций и фактически не должны затрагивать промышленность России.

Однако стоит согласиться, что новации в данной сфере, учитывая экспортно-сырьевой характер нашей экономики, несет для нашей страны дополнительные риски.

Вероятнее всего, после IT-гигантов встанет вопрос по перераспределению природной ренты в пользу стран — потребителей данного сырья.

Несомненно, затронет данная новация и льготные режимы в России, такие как специальные инвестиционные контракты и особые экономические зоны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, если Россия присоединится к системе единого мирового налогообложения, то отечественный бизнес может оказаться под угрозой. С таким заявлением выступили представители промышленности.

Читайте также: Российские промышленники раскритиковали идею всемирного налогообложения