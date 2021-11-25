Тюмень, 25 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Тюменской области началось восстановление объёмов экспорта. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своём ежегодном послании региональным депутатам 25 ноября.

За компьютером

Экспорт агропромышленной продукции вырос на 19%, география поставок охватывает на сегодня полтора десятка стран. По экспорту молочной продукции Тюменская область занимает десятое место среди регионов России.

Тюменский губернатор отметил, что экспорт услуг пока составляет 20% от общего объёма.

«Просматривается новый акцент — продвижение и продажи IT-услуг тюменских компаний. Тюменским «пионером», первопроходцем тут выступило «Объединение когнитивных ассоциативных систем», уже работающее с казахстанскими и швейцарскими партнёрами», — отметил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в структуре экспорта Тюменской области в 2020 году наибольший удельный вес занимала продукция химической промышленности. Или 44,9%.