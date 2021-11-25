Таллин, 25 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Если в период 2009—2019 в Эстонии в год умирало в среднем 15 500 человек, то с начала 2021 года по состоянию на 21 ноября скончались уже 16 475 человек. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики страны.

Эстония

Подчеркивается, что каждый месяц нынешнего года умирало больше людей, чем за тот же период в течение последних десяти лет. В 2021 году в месяц в среднем умирали 1 528, а в неделю — 354 человека. Если эта тенденция сохранится, к концу года число смертей может превысить 18 500.

При этом смертность резко превышает показатели за прошлый год во всех возрастных группах старше 60 лет.

По словам представителя Института развития здоровья Глеба Денисова, значительный вклад в статистику смертей вносят COVID-19 и болезни сердечно-сосудистой системы, на статистику 2021 года существенно повлияло и необычно жаркое лето.

Как следствие, Эстония вышла на первом месте в ЕС по приросту статистики смертей. К 42-й неделе 2021 года число смертей в Эстонии составило 93% всех смертей в стране за 2020 год. За Эстонией следуют Латвия (92%), Болгария (89%) и Литва (84%). В Швеции этот показатель составляет 72%, в Швейцарии 71%, а в Бельгии 69%.