Москва, , 15:46 — REGNUM Вопрос об использовании труда мигрантов не только для российской, но и для многих развитых стран очень болезненный, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Дворников на улицах Москвы совсем немного Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С одной стороны наплыв людей, зачастую не владеющих толком местным языком, чуждых культурным традициям принимающей стороны и чувствующих себя изолированной группой на враждебной территории раздражает часть населения.

Собственно, определенная степень ксенофобии заложена в человеке эволюцией, к тому же, мигранты, работающие за меньшие деньги, чем местные, представляются и экономическими конкурентами.

С другой стороны, бизнес вынужден считать расходы, а при низком уровне безработицы среди местных исполнителей для многих непопулярных видов работ очень трудно. Выход из этого противоречия найти довольно сложно.

Но в связи с планами мэра Москвы по снижению доли мигрантов в столичных предприятиях ЖКХ есть и другие риски. К сожалению, в этом секторе не редки ситуации, когда на должность оформляется один человек, а работу, разумеется, за меньшие деньги, выполняет другой.

И именно таким путем могут пойти предприятия, выполняющие требования Сергея Собянина. В результате места займут нелегалы, которые будут готовы работать за меньшие деньги, соответственно, риски, связанные с ними, в том числе и криминальные, только возрастут.

То есть вытеснение трудовых мигрантов из ЖКХ Москвы чревато ростом злоупотреблений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве есть резервы для сокращения числа мигрантов на коммунальных предприятиях, заявил мэр города Сергей Собянин.

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