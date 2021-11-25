Москва, 25 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Вопрос об использовании труда мигрантов не только для российской, но и для многих развитых стран очень болезненный, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дворников на улицах Москвы совсем немного

«С одной стороны наплыв людей, зачастую не владеющих толком местным языком, чуждых культурным традициям принимающей стороны и чувствующих себя изолированной группой на враждебной территории раздражает часть населения.

Собственно, определенная степень ксенофобии заложена в человеке эволюцией, к тому же, мигранты, работающие за меньшие деньги, чем местные, представляются и экономическими конкурентами.

С другой стороны, бизнес вынужден считать расходы, а при низком уровне безработицы среди местных исполнителей для многих непопулярных видов работ очень трудно. Выход из этого противоречия найти довольно сложно.

Но в связи с планами мэра Москвы по снижению доли мигрантов в столичных предприятиях ЖКХ есть и другие риски. К сожалению, в этом секторе не редки ситуации, когда на должность оформляется один человек, а работу, разумеется, за меньшие деньги, выполняет другой.

И именно таким путем могут пойти предприятия, выполняющие требования Сергея Собянина. В результате места займут нелегалы, которые будут готовы работать за меньшие деньги, соответственно, риски, связанные с ними, в том числе и криминальные, только возрастут.

То есть вытеснение трудовых мигрантов из ЖКХ Москвы чревато ростом злоупотреблений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве есть резервы для сокращения числа мигрантов на коммунальных предприятиях, заявил мэр города Сергей Собянин.

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