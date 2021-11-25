Москва, 25 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о поддержке добровольцев, в том числе казаков по защите государственной границы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Закрепляется возможность применять к добровольцам мер поддержки, материального стимулирования, льгот и компенсаций, действующих в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предусмотренные федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Кроме того, законопроект конкретизирует права органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления в этой сфере.

В настоящее время на приграничной территории в защите государственной границы Российской Федерации участвуют 12 939 граждан в составе 1216 добровольных народных дружин. Кроме того, пограничным органам оказывают содействие в реализации возложенных задач и функций около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин, отмечают в Госдуме.