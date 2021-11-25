Партнёр Моргенштерна опроверг информацию о закрытии их ресторана
Москва, 25 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Совладелец ресторана Kaif Provenancе Янис Грек прокомментировал новость о закрытии заведения. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 25 ноября.
Скриншот с YouTube
Рэпер Моргенштерн
«У нас действительно сегодня была проведена проверка… Мы полностью содействуем проверяющим органам для быстрейшего восстановления работы ресторана», — заверил Грек. «На время проверки мы продолжаем работу», — говорит он.
Ранее ряд СМИ сообщил, что ресторан Kaif Provenancе, совладельцем которого является рэпер Моргенштерн, закрыли. В ходе внезапной проверки заведения якобы выявили нарушения, а именно отсутствие лицензии на продажу алкоголя.