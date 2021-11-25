Москва, , 15:42 — REGNUM Генеральный прокурор практически анонсировал предстоящие обыски в помещениях КПРФ, считает экс-депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

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«Под шумок прокурор практически анонсировал предстоящие обыски в партийных помещениях», — отметила Ганзя в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения представления генпрокурора Игоря Краснова депутат Госдумы Рашкин также обратил внимание на планы провести обыски в помещениях компартии.

«По мере пресечения. Скажите, а что, сотрудники Следственного комитета планируют найти в помещениях политической партии КПРФ в ходе анонсированных в представлении генерального прокурора обыска… Готовится расправа над Компартией, фактуру надо собирать», — уверен Рашкин.

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