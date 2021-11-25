Берлин, 25 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Показ популярного спектакля «Щелкунчик» в Государственном балете Берлина в 2021 году не состоится. Вместо классического балета Чайковского с 3 декабря будут давать балет «Дон Кихот», действие которого происходит не в предрождественскую ночь, а под солнцем Испании. Об этом сообщает издание Bild.

Александр Макаров Владимир Васильев в сцене из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». 1966

Как пояснила и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд, такое решение было принято из-за того, что «некоторые элементы оригинала являются проблематичными».

«В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем тёмную кожу. Это сейчас называют «блэкфейсинг», — сообщила она, добавив, что множество электронных сообщений с соответствующими жалобами они получали ещё в 2015 году.

Теобальд подчеркнула, что всю постановку должны подвергнуть новой оценке, новому взгляду.

«Например, китайский танец представляет собой стереотипное изображение китайцев, на сцене они ходят мелкими семенящими шажками […] То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто тёмным гримом», — добавила она.

Всё это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений, заключила и.о. художественного руководителя труппы. При этом она заверила, что постановку не планируют снимать насовсем.