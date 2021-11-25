Тюмень, , 15:41 — REGNUM В Тюменской области птицефабрика «Боровская» будет сохранена. Об этом 25 ноября сообщил в ходе ежегодного послания региональным парламентариям заявил глава области Александр Моор.

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Производство на одной самых крупных птицефабрик Западной Сибири, пострадавшей от вспышки птичьего гриппа, будет планомерно восстановлено, отметил Моор.

Уничтожение свыше четырёх миллионов кур, а после этого восемь месяцев вынужденного простоя — тяжёлый удар для любого бизнеса, уверен губернатор.

«Боровская птицефабрика — это не просто бизнес, это наша гордость. Фабрика носит имя ее легендарного директора, нашего земляка, Героя Социалистического труда Александра Андреевича Созонова. Такую память не предают. Отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено», — заявил губернатор Тюменской области депутатам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин по птичьему гриппу на птицефабрике «Боровская» под Тюменью был введён с 13 октября. На предприятии уничтожена вся продукция и поголовье птиц.

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