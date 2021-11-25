Москва, , 15:40 — REGNUM После доставки в Афганистан первой партии российской гуманитарной помощи Россия продолжит отправку таких грузов в эту страну. Об этом 25 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«18 ноября, как вы знаете, спецрейсом министерства обороны нашей страны в Кабул была доставлена первая партия российского гуманитарного груза. Это продовольствие, товары первой необходимости. Вес составил 36 тонн. Оказание Россией гуманитарной помощи афганскому населению будет продолжено», — сказала она.

Помимо того, официальный представитель МИД РФ отметила, что в данный момент в Афганистане уделяют нормализации гуманитарной обстановки особое внимание.

«Временное (афганское — ред.) правительство гарантировало беспрепятственный доступ сотрудников гуманитарных миссий, в том числе женщин, к нуждающемуся в помощи населению», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация в Афганистане беспокоит, важно не допустить в этой стране гуманитарной катастрофы.