Кострома, 25 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Новым профессиональным депутатом в Костромской областной думе стала представитель партии «Новые люди» ЕленаПотешкина. Соответствующее решение на заседании думы 25 ноября приняли парламентарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Потешкина

Она стала заместителем председателя комитета думы по образованию, культуре и делам архивов. Таким образом, количество депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, увеличилось с 12 до 13. Такие депутаты получают зарплату из бюджета, депутатская деятельность становится их основной работой.

За зарплату в парламенте региона работает спикер Алексей Анохин, депутаты Елена Шахова (КПРФ), ГеоргийТащиев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин (Справедливая Россия). В этом списке — депутат Вячеслав Головников, представители Единой России — Галина Полякова, Сергей Деменков, Сергей Зудин, Дмитрий Грибков, Иван Богданов, Олег Скобёлкин.