Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 25 ноября 2021, 19:26 — REGNUM Республика Сербская готова продолжит работу в органах власти Боснии и Герцеговины, если спорный закон Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» будет отменен. Об этом член президиума БиГ от сербов Милорад Додик заявил 24 ноября после встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения Оливером Варгейи.
«Варгейи ожидает, что совместные органы власти БиГ будут работать. Это как раз те органы, про которые Республика Сербская заявила, что не желает участвовать в их работе, пока остаётся в силе навязанный закон Валентина Инцко. После того, как закон будет отменен, мы согласны обсудить дальнейшую работу», — процитировал телеканал РТС слова Додика.
Напомним, что ранее бывший верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко ввел в законодательство страны закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Республика Сербская в ответ отказалась вводить закон в действие на своей территории и приостановила участие в совместных органах власти на уровне БиГ.