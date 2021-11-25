Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 19:26 — REGNUM Республика Сербская готова продолжит работу в органах власти Боснии и Герцеговины, если спорный закон Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» будет отменен. Об этом член президиума БиГ от сербов Милорад Додик заявил 24 ноября после встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения Оливером Варгейи.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Варгейи ожидает, что совместные органы власти БиГ будут работать. Это как раз те органы, про которые Республика Сербская заявила, что не желает участвовать в их работе, пока остаётся в силе навязанный закон Валентина Инцко. После того, как закон будет отменен, мы согласны обсудить дальнейшую работу», — процитировал телеканал РТС слова Додика.

Напомним, что ранее бывший верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко ввел в законодательство страны закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Республика Сербская в ответ отказалась вводить закон в действие на своей территории и приостановила участие в совместных органах власти на уровне БиГ.