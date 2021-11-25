Москва, , 15:37 — REGNUM Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности и привлечение к административной ответственности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. За проголосовали 343 депутата, против — 55, два парламентария воздержались.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Рашкин будет привлечен к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ.

Речь идет о невыполнении водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Закон приравнивает отказ от медицинского освидетельствования к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на полтора-два года.

С согласия Госдумы Рашкин также может быть привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившую особо крупный ущерб.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам поддержала представление генпрокурора.

Рашкин обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области, туша лося балы найдена в автомобиле, где находился парламентарий.

В КПРФ считают «дело Рашкина» политически мотивированным.

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