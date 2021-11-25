Москва, , 15:36 — REGNUM Реакция Российского союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на планы введения в странах ОЭСР единой ставки налогообложения для транснациональных корпораций выглядит несколько нелогично, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Сейчас в России ставка налога на прибыль составляет 20%. В рамках соглашения предусмотрена ставка в размере 15%. Фактически для российских корпораций это означает прибавку этой разницы к ежегодной прибыли.

И точно такая же ставка будет во всех странах, участвующих в соглашении. Но эксперты РСПП видят в этом угрозу для привлечения капитала в отдельные проекты, для которых существуют более низкие, чем в целом для российского бизнеса, ставки.

Во-первых, 5% от общей прибыли компании вполне способны компенсировать некоторое повышение налогов для отдельных проектов.

Во-вторых, если в других странах будет действовать такая же ставка, значит, условия по этим проектам всё равно будут лучшими из имеющихся — более низких ставок же нигде не будет.

Думаю, предпринимателей в данной истории больше беспокоит решимость ОЭСР ограничить возможности корпораций выводить прибыль в офшоры», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с заявлением о том, что если Россия присоединится к системе единого мирового налогообложения, то отечественный бизнес может оказаться под угрозой.

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