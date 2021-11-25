Москва, , 15:35 — REGNUM Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина и возбуждение в отношении его уголовного дела, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. Решение принято 341 депутатом, 55 были против, двое воздержались при голосование.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представление направлено в Госдуму Генпрокуратурой. Генпрокурор Игорь Краснов просил Госдуму дать согласие на привлечение Рашкина к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившую особо крупный ущерб.

За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Особо крупным ущербом признается ущерб, превышающий 120 тыс. рублей.

Также Рашкин может быть привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

«Ни о какой политической подоплеке тут речи быть не может», — отметил Краснов.

Процедура необходима для начала ведения процессуальных действий, например, проведение опросов, допросов и так далее.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам поддержала представление генпрокурора.

Рашкин обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области, туша лося была найдена в автомобиле, где находился парламентарий.

В КПРФ считают «дело Рашкина» политически мотивированным.

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