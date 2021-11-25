Варшава, 25 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По его итогам оказалось, что рейтинг правящей партии «Право и справедливость» увеличился до 37%, хотя месяц назад этот показатель составлял 34,5%. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Либералы из «Гражданской платформы», как и месяц назад, заняли в нынешнем рейтинге второе место с результатом в 22,1% симпатий респондентов. По результатам предыдущего исследования, проведенного месяц назад, их рейтинг составлял 21,9%.

На третьем месте по популярности оказалось движение «Польша — 2050», не получившее пока статус политической партии. Однако уровень поддержки движения упал. За его представителей готовы отдать голоса 13,8% респондентов, хотя по результатам исследования месячной давности этот показатель составлял 21,8%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 6,4% голосов опрошенных и партия «Конфедерация» с 5,4%. Польской крестьянской партии совсем немного не хватило, чтобы набрать 5% голосов — её результатом оказалось 4,4% симпатий.

Исследование было проведено 18−19 ноября. В нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.